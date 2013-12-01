Aquafir

Древесный сок пихты

Для укрепления иммунитета на основе пихты сибирской с витаминами и минералами

Разработано и произведено в Сибири

самые популярные

товары

  • Древесное масло кедра

    AQUAFIR «Древесное масло кедра» — 100% эфирное масло кедра изготовленное в экологически чистом районе Сибири методом паровой дистилляции зелени хвои кедра сибирского Pinus sibirica. Представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с характерным смолистым, дымчатым и слегка горьковатым ароматом.

    Обладает успокаивающим воздействием на тело и разум.


    950.00

  • Древесный сок пихты

    AQUAFIR «Древесный сок пихты» — продукт, созданный методом экстракции из молодых побегов сибирской пихты в экологически чистом районе Сибири. Представляет собой жидкость темно-бордового цвета с характерным хвойным запахом и приятным вкусом.

    Продукт полезен для здоровья детей и взрослых и укрепляет иммунную систему организма.


    490.00

  • Древесное масло пихты

    AQUAFIR «Древесное масло пихты» — это уникальный продукт, созданный в экологически чистом районе Сибири методом паровой дистилляции из молодых побегов пихты сибирской. Представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с характерным хвойным запахом.

    Продукт имеет уникальный состав и полезен для здоровья, как взрослых, так и детей.


    320.00

Люди рекомендуют

AquafIr

природная

ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА

природный комплекс с витаминами
и натуральными антиоксидантами в каждом флаконе

природная

ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА

Восстанавливает и укрепляет иммунитет

Нейтрализует усталость

Повышает концентрацию внимания

Природный антиоксидант, нейтрализующий
токсины

ПОПРОБУЙ

ПРЯМО СЕЙЧАС!

Закажи два флакона AQUAFIR
всего за 980₽

Заказать

Доставка по всей России
БЕСПЛАТНО от 5 000 ₽

АКТИВНЫЙ СОСТАВ

aquafir

древесный сок пихты

Витамин С + Цинк

Стимулируют и поддерживают иммунную система, повышают устойчивость к инфекциям и помогают бороться с вирусами и бактериями.

Антиоксиданты

Это иммуностимуляторы, спутник витамина С. Восстанавливают состояние сердечно - сосудистой системы.

Витамины B1, B2, B6

Улучшают работу нервной системы. Регулируют микроциркуляцию крови

Микроэлементы

Играют важную роль в обменных процессах, синтезе многих гормонов и ферментов. Недостаток микроэлементов в организме приводит к нарушению работы всех систем.

Фитонциды

Природный антибиотик. Нормализует работу сердечно-сосудистой, иммунной и нервной систем. Повышает бактерицидную активность кожи.

Витамин E

Физиологический антиоксидант. Участвует в процессах метаболизма, нормализует защитную функцию организма.

МЕСЯЧНЫЙ

курс поддержки иммунитета

По выгодной цене

1470 ₽

Заказать

Доставка по всей России
БЕСПЛАТНО от 5 000 ₽

компоненты

Aquafir

помогут побороть:

Инфекции и вирусы

Комплекс витаминов и микроэлементов, флавоноидов и фитонцидов стимулируют и поддерживают иммунитет, повышают устойчивость организма к вирусам и инфекциям

Стрессовые ситуации

Тонизирующие и восстанавливающие свойства флавоноидов, комплекса витаминов и микроэлементов помогают полностью побороть или сгладить стрессовые ситуации

Депрессию и слабость

Компоненты сока пихты укрепляют нервную систему, что способствует снижению слабости, общему тонусу организма и эффективной борьбе с депрессией

Заказать

позаботьтесь о себе с

Aquafir

AQUAFIR - натуральный препарат, доказавший свою эффективность в укреплении иммунитета.

1 флакон

2 флакона

3 флакона

1 флакона

Для общей
профилактики

Экономия 180 ₽

490 ₽

2 флакона

Профилактический
месячный курс

Экономия 180 ₽

980 ₽

3 флакона

Интенсивный
месячный курс

Экономия 270 ₽

1470 ₽

Схема приема

30 - 45 капель на стакан воды, чая или кофе за 30 минут до еды 2 раза день.

При интенсивном месячном курсе 45 капель на стакан воды, чая или кофе за 30 минут до еды 3 раза день.

Оформить заказОформить заказОформить заказПолучить консультацию

Контактные данные:

info@aquafir.ru8-800-200-39-44

AQUAFIR в онлайне:

не является лекарственным средством

ГлавнаяКаталогОплата и доставкаТочки продажВозвратО насОпт
0
    0
    Ваша корзина
    Ваша корзина пустаяВернуться в магазин
    Продолжить покупки
    v