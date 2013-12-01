Для укрепления иммунитета на основе пихты сибирской с витаминами и минералами
Разработано и произведено в Сибири
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товары
AQUAFIR «Древесное масло кедра» — 100% эфирное масло кедра изготовленное в экологически чистом районе Сибири методом паровой дистилляции зелени хвои кедра сибирского Pinus sibirica. Представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с характерным смолистым, дымчатым и слегка горьковатым ароматом.
Обладает успокаивающим воздействием на тело и разум.
AQUAFIR «Древесный сок пихты» — продукт, созданный методом экстракции из молодых побегов сибирской пихты в экологически чистом районе Сибири. Представляет собой жидкость темно-бордового цвета с характерным хвойным запахом и приятным вкусом.
Продукт полезен для здоровья детей и взрослых и укрепляет иммунную систему организма.
AQUAFIR «Древесное масло пихты» — это уникальный продукт, созданный в экологически чистом районе Сибири методом паровой дистилляции из молодых побегов пихты сибирской. Представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с характерным хвойным запахом.
Продукт имеет уникальный состав и полезен для здоровья, как взрослых, так и детей.
природная
ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА
природный комплекс с витаминами
и натуральными антиоксидантами в каждом флаконе
природная
ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА
Восстанавливает и укрепляет иммунитет
Нейтрализует усталость
Повышает концентрацию внимания
Природный антиоксидант, нейтрализующий
токсины
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Закажи два флакона AQUAFIR
всего за 980₽
Доставка по всей России
БЕСПЛАТНО от 5 000 ₽
АКТИВНЫЙ СОСТАВ
aquafir
древесный сок пихты
Витамин С + Цинк
Стимулируют и поддерживают иммунную система, повышают устойчивость к инфекциям и помогают бороться с вирусами и бактериями.
Антиоксиданты
Это иммуностимуляторы, спутник витамина С. Восстанавливают состояние сердечно - сосудистой системы.
Витамины B1, B2, B6
Улучшают работу нервной системы. Регулируют микроциркуляцию крови
Микроэлементы
Играют важную роль в обменных процессах, синтезе многих гормонов и ферментов. Недостаток микроэлементов в организме приводит к нарушению работы всех систем.
Фитонциды
Природный антибиотик. Нормализует работу сердечно-сосудистой, иммунной и нервной систем. Повышает бактерицидную активность кожи.
Витамин E
Физиологический антиоксидант. Участвует в процессах метаболизма, нормализует защитную функцию организма.
МЕСЯЧНЫЙ
курс поддержки иммунитета
По выгодной цене
1470 ₽
Доставка по всей России
БЕСПЛАТНО от 5 000 ₽
компоненты
Aquafir
помогут побороть:
Инфекции и вирусы
Комплекс витаминов и микроэлементов, флавоноидов и фитонцидов стимулируют и поддерживают иммунитет, повышают устойчивость организма к вирусам и инфекциям
Стрессовые ситуации
Тонизирующие и восстанавливающие свойства флавоноидов, комплекса витаминов и микроэлементов помогают полностью побороть или сгладить стрессовые ситуации
Депрессию и слабость
Компоненты сока пихты укрепляют нервную систему, что способствует снижению слабости, общему тонусу организма и эффективной борьбе с депрессией
позаботьтесь о себе с
Aquafir
AQUAFIR - натуральный препарат, доказавший свою эффективность в укреплении иммунитета.
1 флакон
2 флакона
3 флакона
1 флакона
Для общей
профилактики
Экономия 180 ₽
490 ₽
2 флакона
Профилактический
месячный курс
Экономия 180 ₽
980 ₽
3 флакона
Интенсивный
месячный курс
Экономия 270 ₽
1470 ₽
Схема приема
30 - 45 капель на стакан воды, чая или кофе за 30 минут до еды 2 раза день.
При интенсивном месячном курсе 45 капель на стакан воды, чая или кофе за 30 минут до еды 3 раза день.